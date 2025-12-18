Юрист Петрова сказала, могут ли уволить за поведение на корпоративе

Эксперт по трудовому праву Ольга Петрова в разговоре с aif.ru объяснила, могут ли уволить работника за аморальное поведение на корпоративе, череда которых начинается перед Новым годом.
«В нашем Трудовом кодексе, который является федеральным законом, нет понятия “корпоратив”», — сказала она, пояснив, что уволить за поведение на корпоративе нельзя.
Эксперт пояснила, можно ли наказать сотрудника за невыполнение рабочих обязанностей после корпоратива.
«Все события, которые происходят в жизни людей, — рождение детей, смерть, корпоративы, другие более или менее эмоциональные события, рассматриваются работодателем как уважительная или неуважительная причина, по которой не были выполнены должностные обязанности», — добавила Петрова.
