Таинственный 3I/ATLAS «начал светиться золотом»

Комета 3I/ATLAS была выявлена в 2024 году с помощью системы ATLAS и стала третьим по счету межзвездным объектом, зарегистрированным в пределах Солнечной системы, после Oumuamua и кометы 2I/Borisov. В отличие от большинства комет, у нее не обнаружено характерного хвоста. Астрономы отслеживают изменения ее блеска, формы и химического состава, стремясь установить, каким образом межзвездные объекты реагируют на воздействие Солнца.