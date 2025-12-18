Таинственный 3I/ATLAS «начал светиться золотом»

Изменение цвета кометы может означать конец ее пути, указано в материале (архивное фото).
Межзвездный космический объект 3I/ATLAS стал светиться золотом под воздействием солнечного тепла. Об этом написали иностранные СМИ.
«Необычный химический состав 3I/ATLAS привел к изменению его цвета под воздействием солнечного тепла. Первоначально он был замечен как тусклый красный объект, но затем претерпел значительную эволюцию, проходя через нашу Солнечную систему», — указано в материале британского издания Daily Star.
Помимо этого в тексте указано, что изменение цвета по мере приближения к солнцу может означать «конец его путешествия». Сейчас цвет изменился на золотой, когда ранее астрономы сообщали, что комета после сближения с Солнцем стала заметно ярче и сменила цвет с красного на зеленый.
Комета 3I/ATLAS была выявлена в 2024 году с помощью системы ATLAS и стала третьим по счету межзвездным объектом, зарегистрированным в пределах Солнечной системы, после Oumuamua и кометы 2I/Borisov. В отличие от большинства комет, у нее не обнаружено характерного хвоста. Астрономы отслеживают изменения ее блеска, формы и химического состава, стремясь установить, каким образом межзвездные объекты реагируют на воздействие Солнца.