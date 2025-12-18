Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киберэксперт Раевский сказал, когда Roblox вернется в Россию

Руководство платформы Roblox после ограничения ее работы в России обратилось в Роскомнадзор. Киберэксперт Раевский оценил шансы на разблокировку платформы.

Источник: Аргументы и факты

Платформу Roblox могут разблокировать в России, но при выполнении определенных условий, сообщил в беседе с aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал Roblox в начале декабря из-за многочисленных нарушений, в том числе из-за распространения материалов, оправдывающих экстремизм и терроризм, призывающих к насилию.

После этого руководство платформы Roblox обратилось в РКН, сообщив о готовности к взаимодействию для принятия мер, необходимых для удаления деструктивной и опасной информации, пресечения преступных действий в рамках платформы.

Комментируя эту ситуацию, Раевский коротко ответил о том, когда Roblox сможет вернуться в Россию.

«Если заблокированная платформа будет соответствовать требованиям российского законодательства, то ее могут и вернуть», — отметил эксперт.

При этом накануне Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для разблокировки Roblox.