Киберэксперт Раевский сказал, когда Roblox вернется в Россию

Платформу Roblox могут разблокировать в России, но при выполнении определенных условий, сообщил в беседе с aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
Напомним, Роскомнадзор заблокировал Roblox в начале декабря из-за многочисленных нарушений, в том числе из-за распространения материалов, оправдывающих экстремизм и терроризм, призывающих к насилию.
После этого руководство платформы Roblox обратилось в РКН, сообщив о готовности к взаимодействию для принятия мер, необходимых для удаления деструктивной и опасной информации, пресечения преступных действий в рамках платформы.
Комментируя эту ситуацию, Раевский коротко ответил о том, когда Roblox сможет вернуться в Россию.
«Если заблокированная платформа будет соответствовать требованиям российского законодательства, то ее могут и вернуть», — отметил эксперт.
При этом накануне Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для разблокировки Roblox.