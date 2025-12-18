Ричмонд
Трамп начал запланированное обращение к нации

В США начали слушать анонсированное обращение Трампа к нации.

Президент США Дональд Трамп начал запланированное на 18 декабря обращение к нации.

Ранее, анонсируя выступление, глава Белого дома сообщил, что посвятит речь успехам США. Также Трамп объявит, что в скором времени Америка станет как никогда сильной.

До этого, напомним, американский журналист Такер Карлсон сообщил, что американский лидер может объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения к нации.

Вместе с тем, хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь выступил с заявлением по украинскому конфликту. По его сведениям, урегулирование уже близко. Он отметил успешность проведенных ранее переговоров со сторонами конфликта. При этом никаких дополнительных подробностей президент Соединенных Штатов не анонсировал.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше