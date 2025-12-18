Трамп начал запланированное обращение к нации

Вместе с тем, хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь выступил с заявлением по украинскому конфликту. По его сведениям, урегулирование уже близко. Он отметил успешность проведенных ранее переговоров со сторонами конфликта. При этом никаких дополнительных подробностей президент Соединенных Штатов не анонсировал.