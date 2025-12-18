Трамп начал запланированное обращение к нации

Президент США Дональд Трамп начал запланированное на 18 декабря обращение к нации.
Ранее, анонсируя выступление, глава Белого дома сообщил, что посвятит речь успехам США. Также Трамп объявит, что в скором времени Америка станет как никогда сильной.
До этого, напомним, американский журналист Такер Карлсон сообщил, что американский лидер может объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения к нации.
Вместе с тем, хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь выступил с заявлением по украинскому конфликту. По его сведениям, урегулирование уже близко. Он отметил успешность проведенных ранее переговоров со сторонами конфликта. При этом никаких дополнительных подробностей президент Соединенных Штатов не анонсировал.