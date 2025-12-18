HR-эксперт Мурадян объяснил резкий рост зарплаты у курьеров

HR-эксперт Гарри Мурадян объяснил aif.ru резкий рост средней заработной платы у курьеров за последний год.
Как сообщалось, в 2025 году медианная заработная плата по всем вакансиям в России предлагалась в размере 80,8 тысяч рублей, в то время как для курьеров она составляла 146 тысяч рублей. За последний год оплата труда курьеров увеличилась на 26%, поднявшись с 116,2 тысячи рублей в 2024 году до нынешнего уровня.
«Резкий рост оплаты — следствие конкуренции крупных маркетплейсов и служб доставки, дефицита кадров в пике спроса, а также модели самозанятости, где в доход зашиты доплаты за сложности, километраж и срочность. Плюс вырос объем онлайн‑заказов и ожидания по скорости доставки, компании покупают лояльность курьеров деньгами», — отметил Мурадян.
При этом он добавил, что формально приток людей в курьеры есть.
«Формально приток в профессию есть: число резюме растет быстрее, чем вакансий. Но в крупных агломерациях и в высокий сезон компании по-прежнему говорят о дефиците “надежных” курьеров, готовых много работать и соблюдать стандарты сервиса», — подытожил Мурадян.
