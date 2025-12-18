Стало известно, сколько компаний готовят подарки сотрудникам к Новому году

«Доля компаний, дарящих подарки только детям сотрудников, составляет 53%. И работников, и их детей будут одаривать 18% работодателей. Таким образом, детских подарков будет примерно столько же, сколько и год назад (71% сейчас и 70% в 2024), а подарков для сотрудников — меньше (29% и 42% соответственно)», — говорится в исследовании.