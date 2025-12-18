Омичей могут обмануть лжепредставители жилинспекцияи

В России появилась новая схема мошенничества в сфере ЖКХ. Она угрожает как омичам, так и остальным жителям страны. 17 декабря в киберполиции рассказали, в телеграм людям рассылают сообщения лжесотрудники жилищной инспекции.
Мошенники перечисляют якобы выявленные нарушения: проблемы с газом или водой, неисправности пожарной безопасности, незаконную перепланировку или неактуальные данные о регистрации. После этого аферисты направляют жертве ссылку и требуют ввести личный код для урегулирования мнимых проблем.
«Государственные и муниципальные органы никогда не запрашивает личные данные, коды и не направляют ссылки в телеграм», — напомнили в ГУ МВД России по кибербезопасности напоминает.
Любые угрозы отключением услуг или штрафами в совокупности с требованиями предоставить данные являются стопроцентным признаком обмана. На такие сообщения нельзя реагировать, подобные контакты следует блокировать.
