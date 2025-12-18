Трамп заявил, что поток наркотрафика в США морским путем сократился на 94%

Обращаясь к нации, президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось добиться почти полного, 94-процентного сокращения поставок наркотиков морским путем в страну.
Напомним, что в 05:00 по мск президент США начал свое обращение к американцам. В рамках выступления он намерен рассказать достижениях за год и новых инициативах.
Однако подобные сообщения звучит в обстановке, далекой от триумфа. Поддержка деятельности Трампа среди избирателей упала до исторического минимума, а недовольство инфляцией, которую он клятвенно обещал резко снизить, продолжает расти. На фоне снижения рейтингов Трамп обвиняет социологические службы в том, что они намеренно искажают данные о реальном положении американской экономики.
По информации американского журналиста Такера Карлсона, президент США может объявить войну Венесуэле в ходе запланированного выступления.