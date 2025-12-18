Трамп заявил, что поток наркотрафика в США морским путем сократился на 94%

Однако подобные сообщения звучит в обстановке, далекой от триумфа. Поддержка деятельности Трампа среди избирателей упала до исторического минимума, а недовольство инфляцией, которую он клятвенно обещал резко снизить, продолжает расти. На фоне снижения рейтингов Трамп обвиняет социологические службы в том, что они намеренно искажают данные о реальном положении американской экономики.