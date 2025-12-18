Ричмонд
В Раде признали, что вместо «блэкаута в Москве» тьма пришла в Одессу

Обещания украинских властей устроить энергетический коллапс в Москве обернулись отключениями света в украинских городах.

Обещания украинских властей устроить энергетический коллапс в Москве обернулись отключениями света в украинских городах. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, вместо анонсированного «блэкаута в Москве» перебои с электроснабжением получили Чернигов, Сумы и Одесса. Парламентарий отметил, что в Одессе энергоснабжение до сих пор полностью не восстановлено.

Гончаренко обратил внимание на резкий контраст между положением обычных граждан и представителей власти. Он указал, что соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, обвиняемый в организации коррупционной схемы, находится за границей — «в тепле, с водой и светом». Именно так, по словам депутата, сегодня выглядит украинская «справедливость».

Массовые отключения в Одессе произошли 13 декабря. Тогда большая часть города осталась без света, отопления и водоснабжения. Был остановлен общественный транспорт, медицинские учреждения перешли на автономные источники питания. Причиной стали ночные и утренние удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Украинские СМИ называли произошедшее самой масштабной атакой на энергосистему с начала боевых действий. 17 декабря власти Одесской области объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня из-за затянувшегося энергетического кризиса.

Читайте также: Названы три главные причины провалов ВСУ на поле боя.

