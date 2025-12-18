Минобороны РФ: штурмовики зачищают от ВСУ местность в районе Гуляйполя

Российские военные зачищают от солдат Вооружённых сил Украины участки местности в районе города Гуляйполе в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что задействованы штурмовые подразделения российской группировки войск «Восток». Штурмовики продвигаются в районе населённого пункта.
«Штурмовые подразделения группировки войск “Восток” продвигаются в районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области. После огневого воздействия и уточнения обстановки к работе приступают штурмовые группы, которые продвигаются вперёд и зачищают участки местности. Основной задачей становится уничтожение противника, скрывающегося в блиндажах, подвалах и других труднодоступных укрытиях», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что сначала по позициям украинских войск отрабатывают операторы ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, с помощью разведывательных БПЛА осуществляется наблюдение за лесополосами. Противник теряет укрытия и возможность удерживать занимаемые участки.
Накануне стало известно, что российские военнослужащие заминировали тыловые дороги и ликвидировали бронированные боевые машины Вооружённых сил Украины на подъездах к населённому пункту Гуляйполе.
Ранее сообщалось, что военные РФ ведут штурм населённого пункта Гуляйполе в Запорожской области с нескольких направлений, часть штурмовиков уже находится в центре города.