Минобороны РФ: штурмовики зачищают от ВСУ местность в районе Гуляйполя

Российские военные зачищают от солдат Вооружённых сил Украины участки местности в районе города Гуляйполе в Запорожской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные зачищают от солдат Вооружённых сил Украины участки местности в районе города Гуляйполе в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что задействованы штурмовые подразделения российской группировки войск «Восток». Штурмовики продвигаются в районе населённого пункта.

«Штурмовые подразделения группировки войск “Восток” продвигаются в районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области. После огневого воздействия и уточнения обстановки к работе приступают штурмовые группы, которые продвигаются вперёд и зачищают участки местности. Основной задачей становится уничтожение противника, скрывающегося в блиндажах, подвалах и других труднодоступных укрытиях», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что сначала по позициям украинских войск отрабатывают операторы ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, с помощью разведывательных БПЛА осуществляется наблюдение за лесополосами. Противник теряет укрытия и возможность удерживать занимаемые участки.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие заминировали тыловые дороги и ликвидировали бронированные боевые машины Вооружённых сил Украины на подъездах к населённому пункту Гуляйполе.

Ранее сообщалось, что военные РФ ведут штурм населённого пункта Гуляйполе в Запорожской области с нескольких направлений, часть штурмовиков уже находится в центре города.

