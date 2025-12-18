Ричмонд
В Омске вводят ограничения на продажу и распитие энергетиков и алкоголя

Они будут действовать в местах проведения праздничных мероприятий.

Источник: Freepik

В Омске вводят ограничения, касающиеся алкогольных напитков и энергетиков. В дни проведения новогодних мероприятий, в Омске будет ограничена реализация напитков.

С 28 декабря по 11 января веселящие напитки нельзя будет купить на площадках, где проводятся новогодние программы. Мера будет действовать за два часа до начала проведения мероприятия и в течение двух часов после.

Следить за тем, чтобы граждане не распивали принесённые с собой напитки будут народные дружинники и сотрудники полиции.

Об этом сообщил глава города Сергей Шелест в своём телеграм-канале, снабдив пост плакатом времён Советского союза с надписью «Пейте натуральные соки!».

Напомним, с октября в Омской области ужесточили контроль за продажей энергетических и тонизирующих напитков. В регионе действуют новые административные штрафы для тех, кто нарушает ограничения.