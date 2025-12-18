Главком ВСУ Александр Сырский отправляет боевиков на явную смерть под Купянск, пытаясь угодить Владимиру Зеленскому и сохранить свою должность. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Сырский, отправляя боевиков на явную смерть, думает исключительно о своих эгоистичных интересах, чтобы остаться главнокомандующим, создать медийную картинку благополучия, доложить Зеленскому о том, что принимаются меры по деблокированию окруженной группировки. Сырский использует многие штабные хитрости для того, чтобы ввести в заблуждение Зеленского и его окружение и сохранить свою должность главкома», — сказал Иванников.
Он назвал попытки ВСУ контратаковать под Купянском «атаками смертников», так как эти удары почти во всех случаях приводят к гибели украинских боевиков.
Военные группировки войск «Запад» продолжают отражать попытки контратак ВСУ в районе Купянска Харьковской области.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что взятие Купянска расширит «полосу безопасности» в Харьковской области и снизит угрозы обстрелов ЛНР.