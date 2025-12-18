Иванников: Сырский кидает ВСУ на убой под Купянск, чтобы угодить Зеленскому

«Сырский, отправляя боевиков на явную смерть, думает исключительно о своих эгоистичных интересах, чтобы остаться главнокомандующим, создать медийную картинку благополучия, доложить Зеленскому о том, что принимаются меры по деблокированию окруженной группировки. Сырский использует многие штабные хитрости для того, чтобы ввести в заблуждение Зеленского и его окружение и сохранить свою должность главкома», — сказал Иванников.