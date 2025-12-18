Омский студент из Мозамбика победил в конкурсе о жизни в России

Студент Омского политеха радиотехнического факультета из Мозамбика Белдину Мукуепа стал одним из 14 победителей всероссийского конкурса «WOW! RUSSIA» для иностранных студентов. В номинации «Россия научила» он представил видео о своей жизни в Сибири.
На конкурс, организованный в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», было подано почти тысяча заявок из 83 университетов страны. Работы оценивались по креативности, эмоциональности и глубине раскрытия темы.
«Я решил подать заявку и собрал кадры своей жизни в России, поделился яркими моментами и впечатлениями. Очень круто победить в таком конкурсе, я этого вообще не ожидал. Спасибо сотрудникам ОмГТУ за помощь!» — поделился Белдину.
В награду победителей ждёт медиа-мастерская, путешествие по России и возможность стажировки в ТАСС. Проект направлен на создание международного студенческого сообщества и укрепление имиджа российского образования.