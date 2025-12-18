В омском Минздраве отрицают дефицит врачей для роддомов

На фоне обсуждения о закрытии некоторых роддомов в Омске министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов прокомментировал кадровую ситуацию в медицине. По его словам, проблемы нехватки врачей и медсестёр в регионе не существует.
«Как и говорил, в настоящий момент работающие в регионе роддома имеют запас мощности. Когда рождаемость вырастет, то у министерства есть ресурс увеличения мощности роддомов. Проблему с кадровым дефицитом я отрицаю. Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы решить проблему с нехваткой врачей и медсестёр», — заявил Маркелов.
Он отметил, что реорганизация медицинских учреждений проводится по федеральным нормативам. Если в какой-то больнице нет нужного специалиста, пациента бесплатно направляют в другое медучреждение.
Напомним, что в Омске идёт перепрофилирование некоторых зданий. Бывший роддом № 5 ремонтируют под Госпиталь для ветеранов войн. Также планируется преобразовать здание женской консультации на Рождественского, 2 в консультативную поликлинику для этого же госпиталя.