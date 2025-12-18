Ричмонд
Telegraph: Лондон страхует идущие из Венесуэлы танкеры вопреки санкциям США

Компания West of England P&I Club застраховала нефтяные танкеры Kelly, Rene и Marbella, замеченные в порту Венесуэлы.

Источник: Аргументы и факты

Британская компания West of England P&I Club, несмотря на американские санкции, застраховала три танкера, которые перевозили нефть из Венесуэлы, такое обстоятельство грозит дипломатическим конфликтом между Британией и США, написала газета The Daily Telegraph.

«Три танкера, застрахованные британскими страховщиками, рискуют спровоцировать дипломатический скандал. Суда Kelly, Rene и Marbella были замечены за откачкой нефти из главного терминала Венесуэлы в Пуэрто-Хосе, что, судя по всему, является нарушением санкций США», — сказано в публикации.

Журналисты отметили, что организация West of England P&I Club, которая упоминается в статье, считается крупным в Британии страховщиком грузовых перевозок по морю.

Напомним, 10 декабря американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США задержали у побережья Венесуэлы нефтяной танкер. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, в свою очередь, заявила, что задержанное судно якобы действовало в интересах Корпуса стражей исламской революции Ирана и перевозило нефть, находящуюся под американскими санкциями.

Венесуэла в ответ на инцидент обвинила американскую сторону в совершении «акта международного пиратства». В Каракасе призвали мировое сообщество осудить захват танкера.

В конце ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что нефтяные объекты на территории Венесуэлы могут войти в число потенциальных целей для атаки со стороны США. Собеседники журналистов также утверждали, что американские удары станут попыткой ослабить власть действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

