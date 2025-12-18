Концерт Димаша Кудайбергена показал казахстанский телеканал

В телеверсии концерта принял участие отец Димаша и фанаты со всего мира. Поклонники творчества казахстанского исполнителя смогут увидеть, как их любимчик готовится к выступлениям, как проходят репетиции танцоров и музыкантов, а также чем занимается его огромная команда перед концертами.