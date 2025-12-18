Ричмонд
Концерт Димаша Кудайбергена показал казахстанский телеканал

Телеканал «Qazaqstan» выпустил телевизионную версию концерта Димаша Кудайбергена «Stranger», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В День Независимости Казахстана телеканал «Qazaqstan» подарил зрителям показ концерта Димаша Кудайбергена «Stranger». Это не просто музыкальное выступление, а масштабное шоу мирового уровня. В нем органично переплетаются национальные казахские мотивы и современные музыкальные технологии, создавая уникальное сценическое действие.

В телеверсии концерта принял участие отец Димаша и фанаты со всего мира. Поклонники творчества казахстанского исполнителя смогут увидеть, как их любимчик готовится к выступлениям, как проходят репетиции танцоров и музыкантов, а также чем занимается его огромная команда перед концертами.

Концертная программа «Stranger», стартовавшая в Алматы, в период с 2022 по 2025 год объединила тысячи поклонников по всему миру. В рамках тура артист выступил в Алматы, Ереване, Анталье, Куала-Лумпуре, Гонконге, Будапеште, Стамбуле, Астане, Праге, Дюссельдорфе, Нью-Йорке, Мехико, Барселоне, Лондоне, Берлине и Риге. Финальной точкой мирового тура стала столица Латвии.

В этот же день патриотичное видео сестренки Димаша Кудайбергена вызвало бурную реакцию в Сети.