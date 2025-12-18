Ричмонд
На 97-м году жизни скончался бывший глава Камчатки Дмитрий Качин

На 97-м году жизни умер Дмитрий Качин, который на протяжении 15 лет, с 1971 по 1986 годы, руководил Камчатским краем. Как сообщил действующий губернатор региона Владимир Солодов, в период руководства Качина модернизировался рыбопромысловый флот, развивалось сельское хозяйство и жилищное строительство, во многом сформировавшее современный облик Петропавловска-Камчатского.

Источник: Life.ru

С 1965 по 1986 год Качин занимал ключевые партийные и административные посты в регионе, включая должности первого секретаря городского комитета КПСС, председателя облисполкома и первого секретаря областного комитета партии. В 1986 году он был назначен чрезвычайным и полномочным послом СССР во Вьетнаме, где проработал до 1991 года. В 1999 году Дмитрию Качину было присвоено звание почётного гражданина Петропавловска-Камчатского.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в возрасте 34 лет скончался известный блогер и создатель популярного паблика «Афиша Екатеринбург» Алексей Мельников. Причина его смерти не разглашается. У него остались жена и трёхлетняя дочь.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

