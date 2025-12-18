На 97-м году жизни скончался бывший глава Камчатки Дмитрий Качин

С 1965 по 1986 год Качин занимал ключевые партийные и административные посты в регионе, включая должности первого секретаря городского комитета КПСС, председателя облисполкома и первого секретаря областного комитета партии. В 1986 году он был назначен чрезвычайным и полномочным послом СССР во Вьетнаме, где проработал до 1991 года. В 1999 году Дмитрию Качину было присвоено звание почётного гражданина Петропавловска-Камчатского.