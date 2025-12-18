В Омске администрация утвердила программу профилактики нарушений благоустройства на 2026 год

В администрации подготовили постановление об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда в сфере благоустройства на территории города Омска на 2026 год. Это стандартный документ, аналогичную программу принимают ежегодно.
Её главной целью является мотивировать омичей и организации выполнять правила благоустройства, в которые, напомним, в этом году пережили несколько серьёзных изменений: сначала мэрия увеличила территорию, за которой обязаны следить владельцы зданий и помещений, а затем прописали правила эвакуации с улиц электросамокатов.
Выполнять эту цель планируют скорее добрым словом, чем пистолетом: людей и компании планируют активно информировать о самых правилах благоустройства, актуальных изменениях, рассказывать им, где и как можно получить консультации. Нарушителям, впрочем, будут направлять предостережения — это тоже есть в программе.