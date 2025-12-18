Лютые морозы ожидают жителей Челябинска на выходные

Жителей Челябинска в предстоящие выходные ждут лютые морозы, когда столбики термометров опустятся до −28 градусов. Резкое похолодание начнется днем в субботу, а к вечеру ударит сильный мороз. Об этом предупреждают синоптики сервиса «Гисметео».