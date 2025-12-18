Ричмонд
Лютые морозы ожидают жителей Челябинска на выходные

Жителей Челябинска в предстоящие выходные ждут лютые морозы, когда столбики термометров опустятся до −28 градусов. Резкое похолодание начнется днем в субботу, а к вечеру ударит сильный мороз. Об этом предупреждают синоптики сервиса «Гисметео».

Челябинцев ждет резкое похолодание в ночь на воскресенье.

«В субботу, 20 декабря, температура в Челябинске к вечеру опустится до −28 градусов. Морозы продлятся всю ночь с субботы на воскресенье», — отмечают метеорологи сайта «Гисметео».

В Челябинске ночью с субботы на воскресенье температура упадет до −28 градусов.

По данным прогноза, днем в субботу похолодает до −19 градусов, однако уже в воскресенье днем ожидается потепление до −10 градусов.