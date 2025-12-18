Слуцкий предложил выделять субсидии на кризисные центры для женщин и детей

Как отметил Слуцкий, в России действует значительное число НКО, целью которых является развитие культуры, образования, науки, решение социальных проблем и помощь целевым группам населения. Он указал, что правительство РФ оказывает всестороннюю поддержку НКО, понимая значимость их деятельности, организациям предлагаются различные инструменты для успешной реализации проектов и их финансирования, в том числе на основе грантов. По его словам, особой важностью для реализации мер государственной поддержки НКО обладают кризисные центры помощи женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе подвергшимся угрозам и различным формам насилия в семье.