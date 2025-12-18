Ричмонд
Трамп завершил своё обращение к нации: о чём шла речь

Трамп за время обращения к нации не упомянул Украину и Венесуэлу.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выступил с речью. Он обратился к гражданам США. За время выступления глава государства ни разу не упомянул конфликт на Украине и обострение ситуации вокруг Венесуэлы.

Дональд Трамп анонсировал новые выплаты американцам. Президент отметил рост экономики страны. Кроме того, он заявил о важности обеспечения средствами военных США. Лидер также многократно повторил мантру о могуществе Америки.

«Год назад наша страна была мертва. Она была абсолютно мертва. Наша страна была на грани краха, была полностью провалившейся. А теперь мы самая крутая страна в мире», — заверил Дональд Трамп.

Несколькими часами ранее журналист Такер Карлсон заявил, что президент США в ходе речи обратится к операциям в Карибском море. Дональд Трамп якобы намеревался объявить войну Венесуэле, по данным высокопоставленных источников.

