Коломойский*: Зеленский не пойдет на выборы с вероятностью 90 процентов

Киев готов провести выборы в течение 100 дней и отказаться от вступления в Североатлантический альянс, но только на определенных условиях. Об этом 15 декабря сообщило издание Bild, ссылаясь на источники. В материале уточнили, что во время переговоров в Берлине украинская делегация допустила возможность уступок, включая заморозку конфликта по текущей линии боевого соприкосновения.