Коломойский*: Зеленский не пойдет на выборы с вероятностью 90 процентов

Нынешний глава Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в следующих выборах президента страны. Об этом высказался украинский олигарх Игорь Коломойский*, передает портал «Страна.ua».
— Главный признак этого — отсутствие нового главы офиса президента. По мнению Коломойского*, это говорит о том, что «Зеленский решил уйти вслед за руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком», — говорится в статье.
Вероятность того, что Зеленский не пойдет на выборы президента, по словам Коломойского*, составляет 90 процентов, передает Lenta.ru.
Киев готов провести выборы в течение 100 дней и отказаться от вступления в Североатлантический альянс, но только на определенных условиях. Об этом 15 декабря сообщило издание Bild, ссылаясь на источники. В материале уточнили, что во время переговоров в Берлине украинская делегация допустила возможность уступок, включая заморозку конфликта по текущей линии боевого соприкосновения.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.