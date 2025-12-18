Жительница Новосибирской области погасила долги ради продажи квартиры

23-летняя жительница Черепаново Новосибирской области оказалась под давлением из-за долгов. У неё накопилось 26 исполнительных производств, и общая сумма задолженности составила 236 тысяч рублей. Судебные приставы наложили запрет на регистрацию её недвижимости, что стало серьёзным препятствием для продажи. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.
Когда девушка решила продать свой земельный участок с домом, она узнала о запрете, который мог сорвать сделку. Это стало для неё настоящим шоком, и она поняла, что если не расплатится с долгами, то потеряет возможность продать имущество.
Не желая ждать ареста и лишиться своего дома, она приняла решение погасить все долги. И как только она полностью расплатилась, судебные приставы закрыли все исполнительные производства.