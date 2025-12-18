Трамп назвал нынешние американские ВС самыми мощными в мире

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам Соединенных Штатов. В ходе речи он назвал американскую армию самой мощной в мире. По мнению президента США, остальным государствам еще далеко до Америки.
Дональд Трамп отметил, что Штаты достигли рекорда по объему зачисления в ряды Вооруженных сил. Он также указал на значительное укрепление государственной границы.
«У нас самая мощная армия в мире», — сказал Дональд Трамп.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Вооруженные Силы РФ уникальными. Он подчеркнул, что армия обладает боевым опытом и опережает весь мир в создании новых видов вооружений. Владимир Путин пояснил, что сейчас российские войска совсем другие, «воёванные».