Трамп назвал нынешние американские ВС самыми мощными в мире

Трамп утверждает, что с ВС США не сравнится ни одна армия в мире.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам Соединенных Штатов. В ходе речи он назвал американскую армию самой мощной в мире. По мнению президента США, остальным государствам еще далеко до Америки.

Дональд Трамп отметил, что Штаты достигли рекорда по объему зачисления в ряды Вооруженных сил. Он также указал на значительное укрепление государственной границы.

«У нас самая мощная армия в мире», — сказал Дональд Трамп.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Вооруженные Силы РФ уникальными. Он подчеркнул, что армия обладает боевым опытом и опережает весь мир в создании новых видов вооружений. Владимир Путин пояснил, что сейчас российские войска совсем другие, «воёванные».

