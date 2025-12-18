Омские беспилотники выставили на продажу по 3 миллиона рублей

Указано, вес беспилотника, в зависимости от наличия аккумулятора и полезной нагрузки, составляет от 9 до 16 кг. Время полета — до 120 минут; скорость полета: 70−90 км/ч. Максимальная дальность полета составляет 140 км, высота полета — до 1 850 м. Дальность связи с наземной станцией — до 40 км.