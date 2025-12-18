Омские беспилотники выставили на продажу по 3 миллиона рублей

«Полет производится в полностью автоматическом режиме c возможностью включения функции следования рельефу местности. В зависимости от вида полезной нагрузки, ОмДЖЕТ применяется для выполнения аэpoфотoсъемки, воздушнoго лaзеpногo сканирования, мультиспектральной съемки сельскохозяйственных территорий, мониторинга и разведки», — отмечается в объявлении.
Указано, вес беспилотника, в зависимости от наличия аккумулятора и полезной нагрузки, составляет от 9 до 16 кг. Время полета — до 120 минут; скорость полета: 70−90 км/ч. Максимальная дальность полета составляет 140 км, высота полета — до 1 850 м. Дальность связи с наземной станцией — до 40 км.
Стоимость бызового комплекта «ОмДЖЕТ 02» без целевой нагрузки составляет 2,4 миллиона рублей (без НДС); в комплектации с аэрофотосъемкой — 3 миллиона рублей (без НДС).
Примечательно, что ранее омская компания, разработавшая «ОмДЖЕТ», стала лауреатом Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards, получив признание в номинации «Лучшая инновационная разработка: технологии». Беспилотник, как отмечали в региональном Минстрое, позволяет быстрее и безопаснее контролировать ход строительства промышленных и гражданских объектов. В частности, дрон измеряет технически сложные и опасные для специалистов детали объектов, расположенные на высоте 15 и 16 этажей.