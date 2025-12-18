Многодетные отцы-одиночки из Новосибирска получат право на досрочную пенсию

Многодетные отцы-одиночки смогут выходить на досрочную пенсию по аналогии с многодетными матерями. Это стало возможным благодаря законопроекту, который был поддержан на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 17 декабря. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.
На данный момент женщины, воспитавшие трех и более детей, могут выйти на пенсию раньше: в 57 лет — с тремя детьми, в 56 — с четырьмя и в 50 — с пятью. Однако при этом у них должен быть индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 30 и стаж не меньше 15 лет. Теперь такую возможность предложено предоставить и многодетным отцам-одиночкам.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что многодетные семьи часто являются одной из самых бедных категорий населения, а нагрузка на родителя, воспитывающего троих и более детей в одиночку, значительно увеличивается.
Законопроект предлагает установить право на досрочную пенсию для мужчин, которые являются единственными родителями троих и более детей, в возрасте 62, 61 и 55 лет соответственно, при условии, что их ИПК составляет не менее 30, а стаж — 15 лет. Также важно, чтобы они ухаживали за детьми в течение восьми лет с момента получения статуса единственного родителя.
Законопроект уточняет, что при назначении досрочной пенсии не будут учитывать детей, в отношении которых отца лишили родительских прав или отменили усыновление.