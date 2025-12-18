Многодетные отцы-одиночки из Новосибирска получат право на досрочную пенсию

На данный момент женщины, воспитавшие трех и более детей, могут выйти на пенсию раньше: в 57 лет — с тремя детьми, в 56 — с четырьмя и в 50 — с пятью. Однако при этом у них должен быть индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 30 и стаж не меньше 15 лет. Теперь такую возможность предложено предоставить и многодетным отцам-одиночкам.