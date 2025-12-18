Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России ответили на объявление Киркорова в розыск на Украине: вот почему СБУ не сможет его задержать

Адвокат Аграновский: СБУ не может задержать Киркорова из-за ошибок.

Источник: Комсомольская правда

Разыскная карточка СБУ на певца Филиппа Киркорова содержит ошибки в написании его имени, что формально указывает на иное лицо и делает задержание незаконным. Об этом проинформировал адвокат Дмитрий Аграновский.

«СБУ с ошибками указала имя и отчество российского певца, и нет фотографии, а это значит, что формально это совершенно другой человек. В любой стране, где уважают право, Киркорова не могут задержать. Но неизвестно, что стоит ожидать от Украины», — сказал он.

Адвокат отметил, что подобные ошибки наглядно демонстрируют низкий уровень компетентности украинских правоохранительных органов.

Как пояснил сам объявленный в розыск на Украине Киркоров, подобное действие СБУ выглядит как банальная попытка «пошуметь» за счет популярности российского артиста. О розыске СБУ певца Филиппа Киркорова стало известно 16 декабря.