В России ответили на объявление Киркорова в розыск на Украине: вот почему СБУ не сможет его задержать

Разыскная карточка СБУ на певца Филиппа Киркорова содержит ошибки в написании его имени, что формально указывает на иное лицо и делает задержание незаконным. Об этом проинформировал адвокат Дмитрий Аграновский.
«СБУ с ошибками указала имя и отчество российского певца, и нет фотографии, а это значит, что формально это совершенно другой человек. В любой стране, где уважают право, Киркорова не могут задержать. Но неизвестно, что стоит ожидать от Украины», — сказал он.
Адвокат отметил, что подобные ошибки наглядно демонстрируют низкий уровень компетентности украинских правоохранительных органов.
Как пояснил сам объявленный в розыск на Украине Киркоров, подобное действие СБУ выглядит как банальная попытка «пошуметь» за счет популярности российского артиста. О розыске СБУ певца Филиппа Киркорова стало известно 16 декабря.