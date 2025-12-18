Президент Венесуэлы Мадуро выразил благодарность РФ за осуждение агрессии США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию, осудившую агрессивные действия США против Боливарианской Республики. Об этом в Telegram-канале сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.
«От имени президента Николаса Мадуро мы выражаем благодарность Российской Федерации за решительные заявления, осуждающие агрессивные действия Соединенных Штатов, угрожающие жизни нашего народа», — написал дипломат.
По его словам, неприятие имперских амбиций Вашингтона в Карибском бассейне растет по всему миру. Штаты нарушают зону мира в Латинской Америке и Карибском бассейне, созданную в 2014 году.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявления США о намерении провести военные операции в Венесуэле. Он подчеркнул, что такие действия лишают всякой надежды на договоренности. Кроме того, Лавров назвал действия США в Карибском море «незаконными». Он отметил, что Вашингтон атакует гражданские суда без всяких последствий для Белого дома.
Несколько дней назад президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Лидеры двух стран обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений в рамках договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который вступил в силу в ноябре 2025 года.