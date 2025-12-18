Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Венесуэлы Мадуро выразил благодарность РФ за осуждение агрессии США

В Каракасе отреагировали на слова Лаврова о Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию, осудившую агрессивные действия США против Боливарианской Республики. Об этом в Telegram-канале сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

«От имени президента Николаса Мадуро мы выражаем благодарность Российской Федерации за решительные заявления, осуждающие агрессивные действия Соединенных Штатов, угрожающие жизни нашего народа», — написал дипломат.

По его словам, неприятие имперских амбиций Вашингтона в Карибском бассейне растет по всему миру. Штаты нарушают зону мира в Латинской Америке и Карибском бассейне, созданную в 2014 году.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявления США о намерении провести военные операции в Венесуэле. Он подчеркнул, что такие действия лишают всякой надежды на договоренности. Кроме того, Лавров назвал действия США в Карибском море «незаконными». Он отметил, что Вашингтон атакует гражданские суда без всяких последствий для Белого дома.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Лидеры двух стран обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений в рамках договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который вступил в силу в ноябре 2025 года.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше