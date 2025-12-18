Трамп вспомнил Байдена и «худшее положение США»: он анонсировал воскрешение страны из «хаоса»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о «худшем положении» страны. По его словам, именно такая ситуация была в Америке при экс-главе государства Джо Байдене. Дональд Трамп заявил о работе над выправлением положения в лучшую сторону. Так он сообщил во время обращения к нации.
Американский лидер напомнил о высочайшей инфляции в стране «за последние 48 лет». По его словам, в этом виноваты демократы. Они вызвали «хаос» в Соединенных Штатах, добавил Дональд Трамп.
«Они вызвали ужасную ситуацию по всему миру. Но теперь у вас есть президент, который борется за законопослушных, трудолюбивых людей нашей страны», — отметил хозяин Белого дома.
В ходе выступления Дональд Трамп отметил рост экономики страны. При этом глава государства ни разу не упомянул конфликт на Украине и обострение ситуации вокруг Венесуэлы.