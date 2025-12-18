Ричмонд
В Омске мэрия лишит департамент транспорта кадровых и финансовых полномочий

Кроме того, мэрия подготовила и другие изменения в работе департамента.

Источник: Om1 Омск

Мэрия подготовила проект решения, который изменит существующее положение о департаменте транспорта. Как стало известно порталу Om1 Омск, с Дептранса хотят снять полномочия по найму, увольнению и уходу в отпуск представителей подведомственных муниципальных учреждений. Кроме того, из его полномочий исключат пункт о распределении по подведомственным учреждениям бюджетных денег.

Всё это, вероятно, связано с тем, что значительную часть муниципальных предприятий ещё год назад превратили в акционерные общества под контролем города.

Кроме того, уточняются отдельные моменты работы департамента: вместо обязанности «разрабатывать проекты», он теперь будет «принимать участие в разработке», а вместо «формирования предложений» — «в пределах своей компетенции участвовать в».

Эти и другие изменения вскоре внесут на рассмотрение Горсовета, и депутаты смогут подробно обсудить их в комитете.