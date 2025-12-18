В Уфе ликвидировали почти тысячу незаконных торговых точек: более трети — только за этот год

В Уфе насчитывается 1326 нестационарных торговых объектов, официально внесенных в городскую дислокацию. Это количество почти вдвое превышает минимальный норматив обеспеченности торговыми точками на десять тысяч населения. Об этом на оперативном совещании в мэрии доложил глава Управления потребительского рынка, торговли и защиты прав потребителей Аскар Батталов.
Как отметил чиновник, с 2022 года в городе активно ведется работа по упорядочению размещения киосков и павильонов. Для добросовестных предпринимателей созданы условия для легальной работы: объекты должны устанавливаться по утвержденным эскизам с соблюдением условий договора. В случае нарушений выдаются предписания на их устранение — за год выдано 174 таких документа, большая часть уже исполнена, по 65 работа продолжается.
Одним из ключевых инструментов наведения порядка стал демонтаж самовольно установленных объектов, которым занимаются специальные комиссии в каждом районе. Всего снесено уже 952 незаконных НТО, из них 320 — в текущем году. Лидером по сносу стал Октябрьский район, где за 2025-ый демонтировано 103 объекта (почти треть от общего числа). В Калининском районе снесено 63 НТО, в Советском — 55.
Также для борьбы с несанкционированной торговлей к нарушителям применяются административные меры, включая наложение штрафов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.