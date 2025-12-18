В Уфе ликвидировали почти тысячу незаконных торговых точек: более трети — только за этот год

Как отметил чиновник, с 2022 года в городе активно ведется работа по упорядочению размещения киосков и павильонов. Для добросовестных предпринимателей созданы условия для легальной работы: объекты должны устанавливаться по утвержденным эскизам с соблюдением условий договора. В случае нарушений выдаются предписания на их устранение — за год выдано 174 таких документа, большая часть уже исполнена, по 65 работа продолжается.