Офицер назвал, какие тайны могут выдать попавшие в плен женщины из ВСУ

«Многие из женщин, которых используют в качестве штурмовиков, являются иностранными наемницами. Они представляют особый интерес, так как обладают информацией о вербовщиках, которые действуют в странах Латинской Америки и отправляют жителей этих стран в нарушение национального законодательства на Украину в качестве боевиков с последующим заключением контракта с ВСУ», — сказал Иванников.