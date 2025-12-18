Женщины-военнослужащие ВСУ, особенно наемницы, попавшие в плен под Купянском, могут рассказать много важной информации. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Многие из женщин, которых используют в качестве штурмовиков, являются иностранными наемницами. Они представляют особый интерес, так как обладают информацией о вербовщиках, которые действуют в странах Латинской Америки и отправляют жителей этих стран в нарушение национального законодательства на Украину в качестве боевиков с последующим заключением контракта с ВСУ», — сказал Иванников.
По его словам, информацию о вербовщиках будут использовать дипломаты, которые будут обличать киевский режим.
Ранее Иванников рассказал, что под Купянск забросили отряд из заключенных женщин, которые выполняют роль штурмовиков.