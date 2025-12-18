Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офицер назвал, какие тайны могут выдать попавшие в плен женщины из ВСУ

Под Купянск бросили украинских женщин из колонии. Иванников раскрыл, какую информацию могут выдать женщины-военнослужащие ВСУ в плену.

Источник: Аргументы и факты

Женщины-военнослужащие ВСУ, особенно наемницы, попавшие в плен под Купянском, могут рассказать много важной информации. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Многие из женщин, которых используют в качестве штурмовиков, являются иностранными наемницами. Они представляют особый интерес, так как обладают информацией о вербовщиках, которые действуют в странах Латинской Америки и отправляют жителей этих стран в нарушение национального законодательства на Украину в качестве боевиков с последующим заключением контракта с ВСУ», — сказал Иванников.

По его словам, информацию о вербовщиках будут использовать дипломаты, которые будут обличать киевский режим.

Ранее Иванников рассказал, что под Купянск забросили отряд из заключенных женщин, которые выполняют роль штурмовиков.