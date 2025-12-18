Ричмонд
Новосибирец выплатил долг в 674 тысячи рублей из-за страха остаться без машины

37-летний житель города Оби погасил крупную задолженность перед заказчиком только после того, как осознал реальную угрозу потерять свой автомобиль. Подробности рассказали в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Конфликт возник из-за некачественного монтажа утепления крыши частного дома. Заказчик, внёсший 90% предоплаты, выявил серьезные дефекты и выиграл суд, но ответчик добровольно компенсировать ущерб не спешил.

Дело было передано в службу судебных приставов. Была начата процедура взыскания через удержание части зарплаты должника, что растянуло бы процесс на долгое время. Во время одного из визитов судебного пристава-исполнителя двери открыли родители должника. Они напомнили сыну о долге.

Осознав, что следующим шагом станет арест его автомобиля «Форд Фокус», мужчина оперативно принял решение полностью погасить задолженность. По постановлению пристава сотрудник банка списал со счёта сибиряка 674 тысячи рублей основного долга и 30 тысяч рублей исполнительского сбора. Это позволило должнику избежать ограничений на пользование автомобилем.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске мужчина вселился в квартиру после вмешательства судебных приставов.