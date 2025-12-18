Новосибирец выплатил долг в 674 тысячи рублей из-за страха остаться без машины

Дело было передано в службу судебных приставов. Была начата процедура взыскания через удержание части зарплаты должника, что растянуло бы процесс на долгое время. Во время одного из визитов судебного пристава-исполнителя двери открыли родители должника. Они напомнили сыну о долге.