Новосибирец выплатил долг в 674 тысячи рублей из-за страха остаться без машины

37-летний житель города Оби погасил крупную задолженность перед заказчиком только после того, как осознал реальную угрозу потерять свой автомобиль. Подробности рассказали в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.
Конфликт возник из-за некачественного монтажа утепления крыши частного дома. Заказчик, внёсший 90% предоплаты, выявил серьезные дефекты и выиграл суд, но ответчик добровольно компенсировать ущерб не спешил.
Дело было передано в службу судебных приставов. Была начата процедура взыскания через удержание части зарплаты должника, что растянуло бы процесс на долгое время. Во время одного из визитов судебного пристава-исполнителя двери открыли родители должника. Они напомнили сыну о долге.
Осознав, что следующим шагом станет арест его автомобиля «Форд Фокус», мужчина оперативно принял решение полностью погасить задолженность. По постановлению пристава сотрудник банка списал со счёта сибиряка 674 тысячи рублей основного долга и 30 тысяч рублей исполнительского сбора. Это позволило должнику избежать ограничений на пользование автомобилем.
