Спасатели и полиция провели рейд: во Владивостоке напомнили о запрете выхода на лёд

«За нахождение на льду в период запрета гражданам может грозить штраф до двух тысяч рублей. Выезд на лед запрещен на постоянной основе, здесь сумма штрафа для граждан составляет до четырех тысяч рублей», — подчеркнули в управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.