Спасатели и полиция провели рейд: во Владивостоке напомнили о запрете выхода на лёд

Городские власти напоминают жителям Владивостока о действующем запрете на выход на лёд в открытой акватории Амурского залива и в бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива. Несмотря на кажущуюся прочность ледового покрова, он остаётся ненадёжным и представляет серьёзную угрозу для жизни, сообщила пресс-служба администрации города.
Сотрудники администрации, спасатели и полиция провели профилактический рейд в районе улицы Лянчихинской, где традиционно собираются рыбаки и любители зимних прогулок по льду. Они призвали горожан не рисковать и строго соблюдать правила безопасности.
«За нахождение на льду в период запрета гражданам может грозить штраф до двух тысяч рублей. Выезд на лед запрещен на постоянной основе, здесь сумма штрафа для граждан составляет до четырех тысяч рублей», — подчеркнули в управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.
Особое внимание просят уделить детям: родителям рекомендуют разъяснять им, что игры и прогулки на замёрзших водоёмах могут обернуться трагедией.
Напомним, зафиксированы первые случаи проваливания рыбаков под лёд в Приморье. Пока обошлось без жертв, но спасатели бьют тревогу: ледяной покров на водоёмах ещё не окреп, особенно в прибрежных морских зонах, и представляет серьёзную угрозу. По данным регионального МЧС, на реках и озёрах продолжается ледостав.