Трамп рассказал американцам о своем любимом слове

Президент США также объявил американскую армию самой мощной в мире. По мнению главы государства, остальным странам еще далеко до Америки. Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты в 2025 году достигли рекорда по объему зачисления в ряды Вооруженных сил. Он также указал на значительное укрепление государственной границы. Дональд Трамп заверил, что сделает Америку «снова великой».