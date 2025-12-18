Трамп рассказал американцам о своем любимом слове

Американский лидер Дональд Трамп выступил с речью. Он обратился к нации и вновь рассказал гражданам о своем любимом слове. Им стало слово «пошлины».
Дональд Трамп напомнил, что введенные им тарифы принесли США большую прибыль. Он отметил, что дополнительные средства положительно сказались на жизни граждан.
«Мое любимое слово — пошлины», — проинформировал Дональд Трамп.
Президент США также объявил американскую армию самой мощной в мире. По мнению главы государства, остальным странам еще далеко до Америки. Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты в 2025 году достигли рекорда по объему зачисления в ряды Вооруженных сил. Он также указал на значительное укрепление государственной границы. Дональд Трамп заверил, что сделает Америку «снова великой».