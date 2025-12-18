Пьяного водителя из Находки, убившего двух женщин, осудили на 9,5 года

В ходе судебного разбирательства установлено, что в январе 2025 года подсудимый, управляя автомобилем Toyota Chaser в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух женщин, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм женщины в возрасте 53 и 79 лет погибли.