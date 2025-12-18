Пьяного водителя из Находки, убившего двух женщин, осудили на 9,5 года

В Приморье 26-летнего жителя Находки осудили на 9,5 года лишения свободы за гибель двух пешеходов на трассе «Артем—Находка» в районе поселка Смоляниново.
С учетом позиции государственного обвинителя Большекаменской межрайонной прокуратуры суд признал его виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть людей.
В ходе судебного разбирательства установлено, что в январе 2025 года подсудимый, управляя автомобилем Toyota Chaser в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух женщин, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм женщины в возрасте 53 и 79 лет погибли.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.
Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 2 млн рублей, приговор на данный момент не вступил в законную силу.