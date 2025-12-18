Ричмонд
На Левобережье Омска на камеру попала машина с двумя рулями

Камера фотовидеофиксации нарушений ПДД зафиксировала необычные кадры на улице Шаронова, что на Левобережье Омска.

Источник: SuperOmsk.ru

Как рассказали в четверг, 18 декабря 2025 года, в правоохранительных органах, в салоне транспортного средства помимо водителя находился пассажир с игрушечным рулевым колесом. Однако на камеру попала не только шутка, но и нарушение — оба не пристегнули ремень.

«Но не только своей забавой мужчины привлекли внимание полицейских — оба были не пристегнуты ремнями безопасности. Собственнику транспортного средства направлено официальное уведомление о наложении двух административных штрафов по ст. 12.6 КоАП РФ», — говорится в официальном сообщении.

В омской Госавтоинспекции также отметили, что всевозможные формы развлечений за рулем могут быть расценены как небезопасные и противоречащие Правилам дорожного движения.