Эксперт Мурадян: в курьеры стали уходить инженеры и учителя из-за зарплат

Эксперт объяснил, чем привлекает людей разных профессий работа курьера. Для многих это временный «финансовый лифт».

Источник: Аргументы и факты

HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал aif.ru, люди каких профессий чаще всего становятся курьерами.

Как сообщалось, в 2025 году медианная заработная плата по всем вакансиям в России предлагалась в размере 80,8 тысяч рублей, в то время как для курьеров она составляла 146 тысяч рублей. За последний год оплата труда курьеров увеличилась на 26%, поднявшись с 116,2 тысячи рублей в 2024 году до нынешнего уровня.

«Чаще в курьеры уходят продавцы, водители, сотрудники офиса начального уровня, часть инженеров и учителей из регионов — там, где оклады ниже предлагаемых в доставке», — отметил Мурадян.

Эксперт добавил, что для многих это временный «финансовый лифт».

«Люди прямо говорят, что курьерами можно заработать быстрее и больше, чем в их “статусной”, но низкооплачиваемой работе», — подытожил Мурадян.

Ранее Мурадян объяснил, из чего складывается средняя заработная плата у курьеров в 146 тысяч рублей.