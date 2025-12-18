Подарок Лурье на Новый год: юрист пошагово описал процесс выселения Долиной

Верховный суд 16 декабря признал право собственности на квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках за Полиной Лурье. Певице же, вероятно, в скором времени придется паковать вещи — Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит иск о выселении Долиной из спорной квартиры.
Адвокат Андрей Алешкин в разговоре с aif.ru оценил решение Верховного суда и описал процедуру выселения певицы.
Долина могла сохранить квартиру.
Прокуратура настаивала на двусторонней реституции в деле Ларисы Долиной — на возврате денежных средств Полине Лурье и сохранении квартиры за певицей. Алешкин объяснил, что суд решил оставить квартиру Лурье из-за ответа представителей Долиной о наличии у певицы денег.
«Реституцию могли применить, безусловно. Но не применили, так как был вопрос: “Готова ли Долина вернуть деньги?” Адвокат ответила, что она не бухгалтер. Чтобы не ставить Долину в уязвимое положение, денег у нее нет, суд принял решение вернуть квартиру Лурье», — пояснил Алешкин.
Адвокат Долиной Мария Пухова заявила, что квартира в Хамовниках не является основным жильем певицы. На вопрос судьи Верховного суда о том, готовы ли они возвращать 112 миллионов рублей, уклонилась от ответа, сказав, что она юрист, а не бухгалтер.
«Если бы они заявили, что деньги у нее есть, то квартира осталась бы у Долиной, ей бы дали время погасить задолженность перед Лурье», — подчеркнул Алешкин.
Долиной дадут 30 дней.
После того, как суд примет решение о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, у нее будет до 30 дней, чтобы покинуть жилье и передать его Полине Лурье, подчеркнул адвокат.
«Решение о принудительном выселении принимается апелляционной инстанцией, оно вступает в силу непосредственно после заседания. Суд может установить время на исполнение судебного решения — от 10 до 30 дней. В течение этого срока Долина должна будет покинуть квартиру», — уточнил Алешкин.
Если суд примет решение в день заседания 25 декабря, то покинуть квартиру в Хамовниках ей придется до конца января. Певице не нужно будет предпринимать никаких дополнительных шагов перед выселением, ей останется только собрать вещи и уехать.
«Долиной после решения суда нужно прийти в квартиру, собрать вещи, погрузить все необходимое в грузовик и уехать оттуда. И передать квартиру либо через адвоката или самой Лурье, подписать акт приема-передачи квартиры и все. На этом участие Долиной в этом деле закончится», — сказал Алешкин.
В дело могут вмешаться приставы.
В случае добровольного выселения Долиной присутствие приставов или иных лиц не потребуется.
«Она добровольно может исполнить решение суда и уехать. Мне кажется, это самое разумное решение в ее случае», — сказал адвокат.
Однако если же певица не захочет прощаться с жильем по решению суда, приставам придется вмешаться в дело.
«Если Долина откажется, то выселять ее будут судебные приставы. Здесь еще вопрос — будет она сама выселяться или ей помогут в этом направлении», — добавил Алешкин.
Куда поедет Долина.
У Долиной есть несколько вариантов, куда отправиться жить после выселения из квартиры в Хамовниках. Наиболее вероятным СМИ называют ее особняк в подмосковном Славино в 40 км от МКАД. Площадь четырехэтажного коттеджа составляет около 660 кв. метров.
Помимо дома, Долиной принадлежат еще как минимум три квартиры — в Лефортово, Строгино и на Якиманке. Площадь первых двух составляет до 60 кв. м, третьей — около 95 кв. м.
У певицы осталось имущество в Юрмале в Латвии, в 2011 году она купила две квартиры в элитном жилом комплексе «Янтарная резиденция», их стоимость оценивалась примерно в 96 млн рублей.
Там же у нее есть два земельных участка. Однако в Латвию певица не сможет попасть из-за введенных против нее санкций.