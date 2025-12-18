Зеленая вода может пойти из крана у жителей Новосибирска

Жители Новосибирска с 19 декабря могут столкнутся с тем, что из крана начнет течь вода зеленоватого оттенка. Пугаться этого не стоит. Дело в том, что в городе решили повторно проверить теплосети по контуру теплоснабжения ТЭЦ-5 с помощью безопасного органического красителя. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.
— Окрашенная сетевая вода уже циркулировала в трубах по зоне подачи теплоносителя от ТЭЦ-5 в октябре. Это позволило выявить 66 дефектов и снизить подпитку системы теплоснабжения на 87 тысяч тонн, — уточнили в пресс-службе.
Проверка начнется с 19 декабря. Она будет затрагивать закрытые системы теплоснабжения, где циркулирует сетевая вода для отопления. Если вдруг из крана пойдет окрашенная вода, новосибирцев просят не пугаться, а просто закрыть кран и сообщить о случившемся в диспетчерскую службу.