Зеленая вода может пойти из крана у жителей Новосибирска

Жители Новосибирска с 19 декабря могут столкнутся с тем, что из крана начнет течь вода зеленоватого оттенка. Пугаться этого не стоит. Дело в том, что в городе решили повторно проверить теплосети по контуру теплоснабжения ТЭЦ-5 с помощью безопасного органического красителя. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.