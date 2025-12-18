В школе Ангарска открыли «парту Героя» имени генерала Игоря Груднова

— Игорь Груднов был командующим Восточным округом войск национальной гвардии, в разные годы руководил подразделениями внутренних войск МВД и участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. В 1989 году в Ангарске он один задержал двух вооруженных преступников, убивших часового. Звание Героя России ему присвоено в 2000 году за мужество в боях с незаконными вооруженными формированиями, — рассказывают в пресс-службе ведомства.