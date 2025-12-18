В школе Ангарска открыли «парту Героя» имени генерала Игоря Груднова

В школе № 37 города Ангарска торжественно открыли «парту Героя», посвященную Герою России Игорю Груднову. Право сидеть за ней получат лучшие ученики классов МВД и Росгвардии. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.
— Игорь Груднов был командующим Восточным округом войск национальной гвардии, в разные годы руководил подразделениями внутренних войск МВД и участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. В 1989 году в Ангарске он один задержал двух вооруженных преступников, убивших часового. Звание Героя России ему присвоено в 2000 году за мужество в боях с незаконными вооруженными формированиями, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
В церемонии открытия участвовал начальник ГУ МВД России по Иркутской области Дмитрий Ильичев, лично знакомый с Грудновым. Он передал в дар школьному музею книгу о герое — «Товарищ генерал».
Это уже вторая «парта Героя» в школе. Ранее была открыта парта имени Аркадия Королькова, в честь которого названо учебное заведение. Здесь уже 15 лет существуют специализированные классы МВД, а сейчас действуют три класса правоохранительной направленности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что хирургу Иркутской областной больницы присвоили звание «Заслуженного врача РФ».