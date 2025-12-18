Гроб с телом первого кадрового военного Великобритании, который погиб на Украине, доставили на родину. Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.
— Сегодня мы чтим память младшего капрала Джорджа Хули, тело которого было возвращено в Великобританию, — сказано в заявлении ведомства в соцсети X.
9 декабря власти Британии сообщили, что 28-летний Хули погиб в результате несчастного случая на украинском полигоне. Отмечалось, что младший капрал, который служил в парашютном полку британской армии, присутствовал на испытаниях нового вида оружия на Украине вдали от зоны боевых действий. Он начал военную службу в 2015 году, за это время его направляли в Африку, Афганистан и Восточную Европу.
Издание The Guardian написало, что с 2022 года более 40 граждан Великобритании погибли на Украине, но случай с Хули стал первым, когда смерть британского военного признали публично, передает ТАСС.
Вооруженные силы Украины направили легион из 300 бразильских наемников в Купянский район, чтобы они попытались отбить часть территории города у ВС России. Но бразильцев уничтожили с помощью авиаударов боеприпасами ФАБ-500 — за один раз были ликвидированы до 40 бойцов. Об этом 12 декабря сообщил Shot.