Гроб с первым погибшим на Украине кадровым военным вернули в Британию

9 декабря власти Британии сообщили, что 28-летний Хули погиб в результате несчастного случая на украинском полигоне. Отмечалось, что младший капрал, который служил в парашютном полку британской армии, присутствовал на испытаниях нового вида оружия на Украине вдали от зоны боевых действий. Он начал военную службу в 2015 году, за это время его направляли в Африку, Афганистан и Восточную Европу.