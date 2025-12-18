Ричмонд
Боец РФ Искандер Низамиев уничтожил минировавших дорогу солдат ВСУ

Младший сержант Искандер Низамиев выявил диверсантов ВСУ в ходе воздушной разведки и нанёс удар FPV-дронами, попытка минирования дороги оказалась сорвана.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Искандер Низамиев ликвидировал солдат Вооружённых сил Украины, которые пытались заминировать участок дороги на пути передвижения российского подразделения, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что младший сержант Низамиев не только уничтожил украинскую группу, но и выявил её в ходе воздушной разведки.

«Немедленно доложив о выявленной цели командиру подразделения, Искандер получил приказ на её уничтожение и приступил к выполнению задачи. Вместе с расчётом Искандер Низамиев организовал и осуществил точечный удар FPV-дронами по диверсионной группе противника», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что точные и скоординированные действия военнослужащего и его сослуживцев помогли сорвать попытку минирования.

«Благодаря точным и скоординированным действиям Низамиева и его товарищей диверсионная группа ВСУ была уничтожена, а попытка минирования сорвана», — рассказали в ведомстве.

