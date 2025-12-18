Боец РФ Искандер Низамиев уничтожил минировавших дорогу солдат ВСУ

Российский военнослужащий Искандер Низамиев ликвидировал солдат Вооружённых сил Украины, которые пытались заминировать участок дороги на пути передвижения российского подразделения, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что младший сержант Низамиев не только уничтожил украинскую группу, но и выявил её в ходе воздушной разведки.
«Немедленно доложив о выявленной цели командиру подразделения, Искандер получил приказ на её уничтожение и приступил к выполнению задачи. Вместе с расчётом Искандер Низамиев организовал и осуществил точечный удар FPV-дронами по диверсионной группе противника», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что точные и скоординированные действия военнослужащего и его сослуживцев помогли сорвать попытку минирования.
«Благодаря точным и скоординированным действиям Низамиева и его товарищей диверсионная группа ВСУ была уничтожена, а попытка минирования сорвана», — рассказали в ведомстве.
