Боец РФ Искандер Низамиев уничтожил минировавших дорогу солдат ВСУ

«Немедленно доложив о выявленной цели командиру подразделения, Искандер получил приказ на её уничтожение и приступил к выполнению задачи. Вместе с расчётом Искандер Низамиев организовал и осуществил точечный удар FPV-дронами по диверсионной группе противника», — говорится в сообщении.