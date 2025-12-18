Ричмонд
Трассы Казахстана вновь доступны: где открыли движение

Республиканские трассы в ЗКО, Актюбинской и Атырауской областях открыты, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

18 декабря 2025 года в 08:00 часов на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для всех видов автотранспорта:

Актюбинская область:

«Актобе-Уральск-гр.РФ» км. 526−702, (уч. З-Казахстанской обл. -п. Маржанбулак); «гр.РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр. КНР» км. 22−99, (уч. 2. АЗС ЭКО ойл -п/п Жайсан);

Западно-Казахстанская область:

«Актобе-Уральск-гр.РФ» км. 273−526, (уч. п. Барбастау- Актюбинская обл.); «Атырау-Уральск-гр.РФ» км. 189−492, (уч. гр. Атырауская обл. -г. Уральск);

Атырауская область:

«Атырау-Уральск-гр.РФ» км. 178−189, (уч. п. Индер-гр. Западно-Казахстанской обл.);

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.