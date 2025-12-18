Трассы Казахстана вновь доступны: где открыли движение

18 декабря 2025 года в 08:00 часов на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для всех видов автотранспорта:
Актюбинская область:
«Актобе-Уральск-гр.РФ» км. 526−702, (уч. З-Казахстанской обл. -п. Маржанбулак); «гр.РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр. КНР» км. 22−99, (уч. 2. АЗС ЭКО ойл -п/п Жайсан);
Западно-Казахстанская область:
«Актобе-Уральск-гр.РФ» км. 273−526, (уч. п. Барбастау- Актюбинская обл.); «Атырау-Уральск-гр.РФ» км. 189−492, (уч. гр. Атырауская обл. -г. Уральск);
Атырауская область:
«Атырау-Уральск-гр.РФ» км. 178−189, (уч. п. Индер-гр. Западно-Казахстанской обл.);
Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.