Мощный удар ВС РФ по объекту в Белгороде-Днестровском уничтожил ценный груз НАТО для ВСУ. Военные эксперты связывают точные удары по логистике со скорой победой России и заявляют, что освобождение ключевого черноморского города — лишь вопрос времени. Подробности — в материале aif.ru.
Удар по «перевалочному пункту».
Российские военные нанесли высокоточный удар по объекту Вооруженных сил Украины в Белгороде-Днестровском Одесской области. В сеть попали кадры, зафиксировавшие мощный взрыв и последующий масштабный пожар.
По оценкам военного эксперта Евгения Михайлова, под удар, вероятно, попал склад с ракетами и другим вооружением, поставленным Украине западными партнерами. Судя по силе и характеру взрыва, на объекте также могли храниться горюче-смазочные материалы.
Эксперт напомнил, что Одесская область служит критически важным транзитным узлом для западной военной помощи. Оружие и техника сначала прибывают в порты региона, а затем распределяются киевским режимом по группировкам ВСУ на различных участках фронта.
Уничтожение таких объектов напрямую бьет по логистике противника.
Как отметил Михайлов, сила удара и последовавшая за ним «вторичная детонация» указывают на поражение значимой цели. Реакция украинских Telegram-каналов лишь подтверждает, что было уничтожено «что-то очень ценное».
Системное уничтожение поставок НАТО.
Удар по объекту в Белгороде-Днестровском — элемент масштабной кампании по дезорганизации военных поставок Запада. Еще одним ярким примером является стратегический мост в Затоке (Одесская область), который в западных и украинских СМИ называют «главным мостом НАТО».
Этот разводной мост через Днестровский лиман представляет собой самый короткий и единственный полностью сухопутный путь из Румынии, где расположен крупный военный хаб Альянса, вглубь Украины.
По данным экспертов, для ударов по этому укрепленному объекту российская авиация впервые применила тяжелые фугасные авиабомбы (ФАБ) с увеличенной дальностью полета. Уничтожение или вывод из строя этого моста позволит заблокировать как железнодорожные, так и автомобильные перевозки военных грузов для ВСУ.
Параллельно с ударами по логистике Россия продолжает оказывать давление на энергетическую систему Украины. Так, только за одну ночь в начале декабря российские силы запустили более 700 ракет и дронов по объектам инфраструктуры по всей стране, вызывая масштабные отключения электроэнергии.
Подобные удары не только изматывают экономику противника, но и косвенно влияют на работу транспортных и логистических узлов.
Западные эксперты заговорили о переходе Одессы.
На фоне успешных действий российской армии на фронте и системного разрушения логистики ВСУ в западных аналитических кругах все чаще звучат прогнозы о неминуемом освобождении Одессы.
Бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор сделал жесткое заявление, отметив, что «русские будут наступать. В Одессу они точно войдут». Он связал такую возможность с общим развалом ВСУ и напомнил об исторической принадлежности города, основанного при императрице Екатерине II.
Британский журналист Мартин Джей отмечает, что чем чаще европейские лидеры говорят о «неизбежном конфликте» с Россией, тем очевиднее становятся успехи российской армии и приближение к ключевым украинским городам. Он, как и многие другие аналитики, считает, что после закрепления на основных рубежах «неизбежен рывок к взятию Одессы».
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал присоединение Одессы к России неизбежным. Он и другие политики делают акцент на культурно-исторической общности, указывая, что удержание этих территорий Киевом возможно лишь силой, тогда как сами жители региона, уставшие от мобилизации и диктатуры, сделали бы иной выбор.