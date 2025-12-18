Британский журналист Мартин Джей отмечает, что чем чаще европейские лидеры говорят о «неизбежном конфликте» с Россией, тем очевиднее становятся успехи российской армии и приближение к ключевым украинским городам. Он, как и многие другие аналитики, считает, что после закрепления на основных рубежах «неизбежен рывок к взятию Одессы».