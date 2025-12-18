«Цены постоянно растут»: десятки казахстанских школ не могут внедрить новое меню для учеников

Телеканал напомнил, что с 1 сентября в школах введен обновленный стандарт питания. К школьному питанию предъявлено несколько требований: сбалансированное меню, больше мяса, свежие овощи и фрукты.
Однако на практике некоторые школы не смогли внедрить такое питание. В ряде регионов до сих пор не утверждена стоимость одного обеда для школьника. Предприниматели жалуются на рост цен на продукты питания и затраты на приготовление блюд.
Предприниматель Диана Суханова считает важным рассмотреть ежегодную индексацию цен, учитывая рост цен на продукты и услуги, а также зарплату работников и ремонт оборудования.
В палате предпринимателей не считают, что ценовая нестабильность приведет к оттоку бизнеса из сферы школьного питания, но согласны, что риски есть. Директор филиала РПП «АТАМЕКЕН» в Сатпаеве Батырлан Таймаганбетов считает, что предприниматели не будут массово отказываться от бизнеса, но рост цен на продукты питания является риском.
Предприниматели опасаются, что попытка угнаться за ценниками скажется на размерах порций. Контроль качества остается в зоне внимания санитарных служб, но отдельных проверок по переходу на новое меню пока не предусмотрено.
Главный эксперт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Дамира Нуран заявила, что уменьшения порций, указанных в регламентированных нормах, категорически запрещается.
Ожидается, что окончательное решение по стоимости блюд будет принято в ближайшее время, от чего зависит, смогут ли школы обеспечить детей качественным и полноценным питанием.