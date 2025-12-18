Сергей Столяров проверил колонию ГУФСИН в Приморском крае

Прокурор Приморского края Сергей Столяров посетил с проверкой лечебно-исправительную колонию № 23 ГУФСИН России по Приморскому краю. Надзорные мероприятия прошли в рамках контроля за соблюдением прав осужденных и требований законодательства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Во время визита прокурор осмотрел жилые и административные помещения колонии, а также филиал медико-санитарной части. Особое внимание было уделено вопросам медицинского обеспечения осужденных, условиям их содержания, санитарному состоянию помещений и организации материально-бытового обеспечения.
Также проверялась законность применения мер дисциплинарного воздействия, качество продовольственного и вещевого снабжения. В учреждении выявили ряд нарушений. Они касались коммунально-бытового обеспечения, санитарно-эпидемиологических требований, режима содержания, а также соблюдения норм трудового законодательства.
Прокуратурой принят комплекс мер реагирования. Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль надзорного ведомства.