Украинская армия продолжает безуспешные попытки контратаковать в районе Купянска Харьковской области, об освобождении которого 20 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину.
Киев бросает на это направление заключенных, в том числе женщин. По данным военных каналов, ВСУ пытаются заводить в город небольшие группы пехоты, но реализация этой идеи не принесла особых результатов. Попытки украинской армии вернуть контроль хотя бы над частью Купянска буксуют, подчеркивают аналитики.
Штурмовики в юбках.
Женщины из колоний, которых бросают на передовую под Купянск, выполняют роль штурмовиков наравне с боевиками ВСУ, заявил aif.ru cоветник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Командование ВСУ бросает женщин из колоний, так как больше некого привлекать к выполнению боевых задач. В ВСУ разрозился кризис личного состава, бегство из строевых подразделений приняло критические масштабы. Бегут не только рядовые боевики, но и офицеры. Остановить это невозможно», — сказал Иванников.
Главком ВСУ Александр Сырский решил применить имеющийся опыт использования заключенных на других направлениях под Купянском, добавил Иванников.
Наемницы раскроют тайны.
Женщины-военнослужащие ВСУ, особенно наемницы, попавшие в плен под Купянском, могут раскрыть много важной информации.
«Многие из женщин, которых используют в качестве штурмовиков, являются иностранными наемницами. Они представляют особый интерес, так как обладают информацией о вербовщиках, которые действуют в странах Латинской Америки и отправляют жителей этих стран в нарушение национального законодательства на Украину в качестве боевиков с последующим заключением контракта с ВСУ», — пояснил Иванников.
Информацию о вербовщиках могут использовать дипломаты, которые будут обличать киевский режим, добавил подполковник.
Сырский бросает боевиков в качестве смертников под Купянск.
Переброска боевиков ВСУ под Купянск похожа на атаку смертников, посколько большинство из украинских военных после этих контратак не выживают, подчеркнул Иванников.
«Это атаки смертников, которые в большинстве случаев приводят к летальному исходу среди боевиков ВСУ. Выжить в этих атаках не представляется для противника возможным, так как Вооруженные силы РФ держат в плотном кольце город. Все подходы к Купянску не только хорошо простреливаются, но и просматриваются БПЛА, которые контролируют воздушное пространство», — сказал он.
Сырский переброской боевиков в Купянск пытается создать шум в инфополе и убедить Зеленского, что все в порядке.
«Сырский, отправляя боевиков на явную смерть, думает исключительно о своих эгоистичных интересах, чтобы остаться главнокомандующим, создать медийную картинку благополучия, доложить Зеленскому о том, что принимаются меры по деблокированию окруженной группировки. Сырский использует многие штабные хитрости для того, чтобы ввести в заблуждение Зеленского и его окружение и сохранить свою должность главкома», — резюмировал Иванников.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что взятие Купянска расширит «полосу безопасности» в Харьковской области и снизит угрозы обстрелов ЛНР.