В плену все расскажут: под Купянском накрыли женский спецотряд Зеленского

Киев бросил под Купянск заключенных, включая женщин, для контратак. Подполковник Иванников рассказал о ситуации на харьковском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Украинская армия продолжает безуспешные попытки контратаковать в районе Купянска Харьковской области, об освобождении которого 20 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину.

Киев бросает на это направление заключенных, в том числе женщин. По данным военных каналов, ВСУ пытаются заводить в город небольшие группы пехоты, но реализация этой идеи не принесла особых результатов. Попытки украинской армии вернуть контроль хотя бы над частью Купянска буксуют, подчеркивают аналитики.

Штурмовики в юбках.

Женщины из колоний, которых бросают на передовую под Купянск, выполняют роль штурмовиков наравне с боевиками ВСУ, заявил aif.ru cоветник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Командование ВСУ бросает женщин из колоний, так как больше некого привлекать к выполнению боевых задач. В ВСУ разрозился кризис личного состава, бегство из строевых подразделений приняло критические масштабы. Бегут не только рядовые боевики, но и офицеры. Остановить это невозможно», — сказал Иванников.

Главком ВСУ Александр Сырский решил применить имеющийся опыт использования заключенных на других направлениях под Купянском, добавил Иванников.

Наемницы раскроют тайны.

Женщины-военнослужащие ВСУ, особенно наемницы, попавшие в плен под Купянском, могут раскрыть много важной информации.

«Многие из женщин, которых используют в качестве штурмовиков, являются иностранными наемницами. Они представляют особый интерес, так как обладают информацией о вербовщиках, которые действуют в странах Латинской Америки и отправляют жителей этих стран в нарушение национального законодательства на Украину в качестве боевиков с последующим заключением контракта с ВСУ», — пояснил Иванников.

Информацию о вербовщиках могут использовать дипломаты, которые будут обличать киевский режим, добавил подполковник.

Сырский бросает боевиков в качестве смертников под Купянск.

Переброска боевиков ВСУ под Купянск похожа на атаку смертников, посколько большинство из украинских военных после этих контратак не выживают, подчеркнул Иванников.

«Это атаки смертников, которые в большинстве случаев приводят к летальному исходу среди боевиков ВСУ. Выжить в этих атаках не представляется для противника возможным, так как Вооруженные силы РФ держат в плотном кольце город. Все подходы к Купянску не только хорошо простреливаются, но и просматриваются БПЛА, которые контролируют воздушное пространство», — сказал он.

Сырский переброской боевиков в Купянск пытается создать шум в инфополе и убедить Зеленского, что все в порядке.

«Сырский, отправляя боевиков на явную смерть, думает исключительно о своих эгоистичных интересах, чтобы остаться главнокомандующим, создать медийную картинку благополучия, доложить Зеленскому о том, что принимаются меры по деблокированию окруженной группировки. Сырский использует многие штабные хитрости для того, чтобы ввести в заблуждение Зеленского и его окружение и сохранить свою должность главкома», — резюмировал Иванников.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что взятие Купянска расширит «полосу безопасности» в Харьковской области и снизит угрозы обстрелов ЛНР.

