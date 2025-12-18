Трамп отметил «крутость» США: вот чем так восхитился президент

В ходе обращения к нации американский президент Дональд Трамп подвел итоги, используя резкую метафору. Он заявил, что всего год назад Соединенные Штаты были «мертвы», а теперь, по его словам, они являются «самой крутой страной в мире».
«Год назад наша страна была мертва. Она была абсолютно мертва. Наша страна была на грани краха, была полностью провалившейся. А теперь мы самая крутая страна в мире, и об этом мне говорил каждый лидер, с которым я общался за последние пять месяцев», — рассказал американский лидер.
Кроме этого, в обращении к гражданам Трамп озвучил достижение: он выразил уверенность, что меры его администрации позволили снизить на 94% объем наркотрафика, поступающего в Соединенные Штаты морским транспортом.
При этом в рамках выступления американский лидер вновь признался в любви к слову «пошлины», назвав его своим фаворитом, как он это уже делал не раз.