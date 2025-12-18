Перед Новым годом в Омск попытались завезти 11 тонн зараженных мандаринов

«В ФГБУ “ЦОК АПК” подтвердили: в цитрусовых находится черная цитрусовая белокрылка (Aleurocanthus woglumi Ashby). Для региона это нестандартная находка — из 124 случаев выявления карантинных объектов в 2025 году данный вредитель фиксируется впервые. Белокрылка представляет серьезную угрозу для растениеводства: питаясь соками, она угнетает растения и провоцирует развитие грибковых заболеваний, что наносит экономический ущерб сельскому хозяйству.», — сообщили в ведомстве.